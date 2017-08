E ora che dirà Roberto Saviano? Dalla sua bella casa forse ancora di New York ci ha tenuto a spiegare che gli incendi nel parco nazionale alle pendici del Vesuvio non sono dovuti né a piromani né a cause accidentali favorite magari dal caldo eccezionale di questa estate particolarmente torrida, ma alla camorra eternamente affamata di aree edificabili e discariche clandestine di veleni vari. Tralasciamo che le aree di parchi nazionali non possono diventare edificabili neppure dopo più incendi e che tra le cause non dolose Saviano ha peraltro dimenticato di citare i mozziconi di sigarette buttati via accesi da fumatori distratti e incoscienti, che per esempio anni fa hanno finito col distruggere completamente i grandi boschi e le foreste della grande isola greca di Karpatos. Il problema però è che in questi giorni nel Bel Paese da nord a sud passando per il circondario di Roma gli incendi di boschi, campagne e altre aree verdi sono diventati centinaia.

Difficile credere che la camorra si sia scatenata a tal punto su tutto il territorio nazionale, dando talmente nell’occhio da ottenere risultati sicuramente opposti a quelli sperati. A parte il fatto che il responsabile del rogo denunciato da Saviano pare proprio sia un giovane piromane, di professione macellaio, identificato e arrestato. E tralasciamo che ad appicare il fuoco a volte sono stati perfino i volontari dei vigili del fuoco desiderosi di intascare i dieci euro l’ora riconosciuti al loro lavoro.

E se ad andare a fuoco nella caldana di questi luglio e agosto sono alcune decine di ettari dello Stivale, in Portogallo, Spagna e Francia, ad andare a fuoco sono state decine e decine di migliaia di ettari e a dover essere evacuate sono state migliaia di persone. Per non parlare degli Usa, rifugio di Saviano, e in particolare della California.

Che dirà il guru di Gomorra? Todos camorristas? All camorristas?