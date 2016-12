Oroscopo 2017 segno per segno: amore, salute, lavoro, soldi…

Pubblicato il 22 dicembre 2016 08:55 | Ultimo aggiornamento: 22 dicembre 2016 08:57

ROMA – Vuoi sapere come sarà il tuo 2017 per amore, salute, lavoro, soldi? Ecco l’oroscopo segno per segno.

ARIETE

Voglia di cambiamenti, di novità? Nel 2017, siete serviti: Urano e Giove in opposizione, vi spingono a cambiare alcune abitudini e aprirvi a nuovi orizzonti ma siete pregati, in ogni circostanza, a non cedere alla leggendaria impulsività. Soprattutto nella professione, prima di agire, valutate i pro e i contro. Elasticità, creatività, vi saranno di grande aiuto anche a fare il punto nel lavoro, la vita sociale, le amicizie e la vita affettiva. Alcuni rapporti, anche d’amore, si chiudono e altri nuovi arrivano decisi, tuttavia, a rimanere nella vostra vita. Per quanto riguarda il denaro, sicuramente saprete gestirlo meglio ma, per alcuni Ariete, potrebbero esserci noie amministrative o legali.

TORO

Il 2017 è positivo! Vedrete chiaramente le situazioni, vorrete trovare un senso a tutto ciò che accade: non ci sarà spazio per la superficialità o il caso ma, attenzione!, sarete pronti a un cambiamento. Carta bianca, dunque, per vivere come meglio credete. Sul fronte denaro, la situazione diventa stabile e nel lavoro, avrete ottimi risultati grazie anche a una maggiore efficienza e interesse per ciò che fate. L’amore? In coppia, ripartite da zero, risolvete – se ci sono stati – i problemi (da parte vostra occorre più elasticità) e soli, apritevi anche a persone che finora non avreste degnato di uno sguardo: è così che arriverà una bella storia e potrete scrivere un nuovo capitolo della vita.

GEMELLI

In qualsiasi settore della vostra vita, cercherete situazioni concrete, stabili e valide ma non solo, sarete più oculati per quanto riguarda il denaro. E fate bene, poiché il 2017 chiede al Gemelli, l’organizzazione! Nel lavoro, possibili nuove assunzioni, contratti, progetti: pronti a raccogliere qualche sfida? E sì, perché non mancheranno alcuni ostacoli ma li saprete comunque superare e ci sono parecchie possibilità di ottenere il successo. E l’anno è positivo se volete avviare una nuova attività. Negli affari di cuore, visto che siete diventati più saggi, vorrete ufficializzare una relazione, rafforzare il legame ma se una storia è arrivata al capolinea… quest’anno si conclude senza troppi rimpianti.

CANCRO

Nel 2017, prenderete coscienza di ciò che veramente volete: alcuni transiti, infatti, vi spingeranno a porvi parecchie domande sulla vita affettiva o sulle aspirazioni professionali. Non è escluso, dunque, che rimettiate qualcosa in discussione e fissiate nuovi obbiettivi! E a partire da ottobre, Giove in Scorpione mette la parola fine a tanti problemi, alle tensioni. Tranquilla, in ogni caso, la situazione finanziaria: non avrete problemi di sorta. In amore, presi dal lavoro o dagli amici, rischiate che il partner si senta trascurato: attenzione a non allontanarvi. Soli, allargherete il raggio d’azione nelle amicizie è l’estate che vi regalerà una coinvolgente storia d’amore.

LEONE

Un 2017 frizzante! Fino a ottobre, Giove in Bilancia vi sostiene e sarete ottimisti, entusiasti, intuitivi, pieni di volontà e nel programma dell’anno ci sono anche tante distrazioni, divertimenti, viaggi… Se avete progetti, è il momento giusto per concretizzarli. Nel lavoro, passate all’azione e siete pronti a intraprendere, progredire, provocare le situazioni, ottenere una promozione, iniziare una nuova attività! Occhio invece alle spese, da ottobre non trascurate il budget! Splendide le amicizie, ne arrivano di nuove, e in amore, ci sono progetti per chi in coppia: se ci sono stati problemi, vi rimettete in carreggiata; soli, nel 2017 vivrete una storia travolgente: a voi il seguito…

VERGINE

L’inizio del 2017 forse non è proprio facile ma attenzione, è una falsa partenza! L’atmosfera, con l’arrivo di Giove in Scorpione, sarà in seguito meno complicata ma non solo, è con grande energia e motivazione che farete di tutto per cambiare ciò non va. Nel lavoro, avete bisogno di cambiamenti, di trasformazione e ce la farete, grazie a un’inattesa opportunità. Sarete ricompensati – una promozione? – e vi garantirete stabilità e sicurezza. Sul fronte denaro, potrebbero esserci imprevisti ma saprete come mantenere in equilibrio il budget. L’amore, in coppia è dolcezza, comprensione anche se alcuni, avranno voglia di guardare altrove… Soli, avventure e flirt ma nulla di impegnativo: a voi starà bene così

BILANCIA

Giove, fino a ottobre, è nel vostro segno: il 2017 vi vuole in movimento, pronti ad allargare i vostri orizzonti e progredire! Di sicuro, la noia non sarà di casa e nel corso dei mesi, via via, vedrete chiaro, sarete più sereni, più maturi e pronti a iniziare una nuova vita! Nel lavoro, vorrete imporvi e, va da sé, potreste scatenare tensioni o conflitti e per alcuni, non è escluso un autentico cambiamento! In ogni caso, impegno e competenze saranno premiati. Sul fronte denaro, vi darete da fare per migliorare entrate e guadagni: non diventerete forse re Mida ma ve la caverete più che bene. L’amore: alcuni si sposano, hanno un bambino, cambiano casa mentre altri, fanno il punto della situazioni o si separano…

SCORPIONE

Il 2017, è un anno in cui riflettete sulla vostra situazione, fate il punto per capire cosa desiderate. E verso ottobre, quando dopo 12 anni Giove sbarcherà nel vostro segno, sarete pronti a prendere decisioni e avviare un nuovo ciclo. Nel lavoro, mettete in conto un po’ di stress e fatica, forse vi chiedono più di quanto possiate dare ma, grazie all’impegno e alla tenacia, otterrete ottimi risultati! Se siete in cerca di un lavoro, potrete contare sul sostegno di una persona che avrà un ruolo chiave. Meno rigorosi sul fronte soldi: occhio alle spese… In amore, ci sono nuovi progetti in coppia o, se siete stati in crisi, vi darete una seconda opportunità; soli: passione al top, nuove storie!

SAGITTARIO

Nell’insieme, il 2017, è un anno positivo: intraprendenti, pronti a cambiare ciò che non va e concentrarvi con realismo sulle situazioni. Nel lavoro, grazie a Giove in Bilancia, i primi sei mesi sono ideali per imporvi, concretizzare progetti, modificare alcuni aspetti nella professione e se siete “a spasso” arrivano nuove opportunità. E saprete gestire al meglio, entrate e uscite di denaro! L’amore: in coppia, voglia di rendere frizzante il quotidiano, dare nuovo slancio al rapporto. In crisi? Privilegiate la comunicazione: no alle chiusure. Soli, la mancanza di un partner vi pesa e moltiplicherete le uscite per trovare l’anima gemella. Il fascino, faciliterà il compito e ci sarà un nuovo legame

CAPRICORNO

Nel 2017, dovrete gestire e sistemare parecchie situazioni, non mancheranno tensioni: fino a ottobre, avrete un bel da fare… Di sicuro, sarete stanchi di alcune abitudini e sarete pronti a rivoluzionarle! Nel lavoro, da ottobre, migliorano i rapporti con colleghi e collaboratori, l’atmosfera si distende e non è escluso, per alcuni, un cambiamento radicale. Se volete raggiungere un obbiettivo, ricordate, occorre molta elasticità! Il denaro? Non ci sono nuvole, anche se per alcuni, potrebbero arrivare problemi legali o amministrativi. In amore, se siete in coppia, vi impegnerete per capire i reali bisogni del partner; soli, prevista una relazione con un persona che, fino a poco tempo fa, avreste di sicuro ignorato.

ACQUARIO

Determinazione, amore per il rischio e al contempo pragmatismo, vi permettono di aprire nuove porte, nuove situazioni, nuove prospettive: nel 2017 siete vincenti! E’ un anno interessante, che vi permette di stringere – vita personale o lavorativa – rapporti utili e duraturi… Nel lavoro, da ottobre, occhio a disperdere le energie e agite pure ma riflettendo sempre sulle conseguenze. E sul fronte denaro, è la stessa musica: da ottobre, serrate i cordoni della borsa ma, tranquilli, nel complesso sarete soddisfatti. L’amore? In coppia anno eccellente per fare progetti, chi è in crisi ritrova l’armonia; soli, è in estate che arriva una bella storia: a voi, dare una possibilità alla nuova relazione e porre fine alla solitudine!

PESCI

Nel 2017, il modo di vivere cambia, si trasforma, evolve, in alcuni casi c’è una svolta ma… nervi saldi, non cedete all’impulsività! Nel lavoro, le situazioni procedono lentamente ma, sicuramente, vi libererete di parecchi obblighi e problemi che hanno impedito la realizzazione. L’arrivo di Giove in Scorpione, segna una fase positiva per mostrare quanto valete, realizzare le ambizioni o trovare un posto di lavoro. In amore, se siete soli, è a fine anno che inizierete una storia coinvolgente ma prima di impegnarvi “per sempre”, chiedetevi se è davvero ciò che desiderate: prendete il vostro tempo. Più disponibili in coppia, saprete riaccendere la fiamma della passione!