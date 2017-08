Oroscopo Scorpione del 22 agosto 2017

Oroscopo del 22 agosto 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: progetti stimolanti…

Una gran bella giornata: atmosfera cordiale, amichevole e avete progetti personali o lavorativi stimolanti. In ogni caso, se in mente avete un’idea è indispensabile lasciare che maturi… Meno facile per la terza decade: c’è aria di scontro. Potreste avercela con voi stessi o con una persona che vuole prendere il sopravvento, imporre la sua volontà.

