Oroscopo Acquario del 23 Dicembre 2016

Nel lavoro, i primi quattro mesi dell’anno 2016 vi vedono impegnatissimi, vorrete raggiungere a tutti costi un obbiettivo e, non c’è dubbio, ce la farete, potrete imporvi senza perder tempo in esitazioni inutili! E avrete sempre dalla vostra il coraggio e la fortuna: nota accoppiata vincente.

Il denaro: tra aprile e maggio, occhio alle spese eccessive che potrebbero mettere in pericolo l’equilibrio del budget. Pianificate e non avrete sgradite sorprese.

Momento d’oro in autunno: entrate extra, vi consentono di lanciarvi in acquisti utili, indispensabili e largheggiare nelle spese.

Amore al centro della scena per tutto il 2016: in coppia c’è armonia, tenerezza, passione… cosa desiderare di più? Se col partner siete invece arrivati al capolinea, prima di novembre prenderete una decisione: difficile ma indispensabile. Soli, sarete più selettivi e per questo vi spetta un incontro super: aprile e dicembre sono mesi che favoriscono l’amore con la A maiuscola!

Nel 2016, per quanto riguarda la forma fisica, saprete ascoltare i segnali del corpo: in caso di stress e stanchezza – in particolare in primavera – vi metterete in modalità “off” . Eccezionale ripresa nell’ultimo trimestre dell’anno.

Prima decade: Dopo un anno tranquillo, nel 2016 avrete voglia di lanciarvi in un po’ di follia e ne avrete l’occasione, grazie ai buoni uffici – tra marzo e maggio – di Marte in Sagittario. Vi tentano un’avventura o un lungo viaggio? Volete lanciarvi in un progetto di lavoro eccitante, assumere rischi che regalano brividini di piacere? Sono in programma e vivrete intensamente ciò a cui puntate! L’estate sarà meno eccitante: forse tanto lavoro in più rispetto al solito, scadenze da rispettare o una situazione da stabilizzare entro settembre. Rimboccate le maniche e fate vedere chi siete! Dal 10 settembre-fine ottobre, Giove dalla Bilancia vi strizza l’occhiolino: affari di cuore e finanze, in entrambi i settori ci saranno parecchi benefici! L’amore, tra aprile e maggio è caldo, passionale, intenso e saprete bene come rendere eccitante l’atmosfera… In estate, c’è più desiderio di complicità, rassicurazioni, fedeltà: sapere di poter contare sull’altro/a. La seconda parte di ottobre, in coppia farà arrivare – le prove d’amore che aspettate e soli c’è l’incontro dell’anno: l’aspetto Venere-Giove è sempre presagio di meravigliosi sentimenti.

Seconda decade: E’ un 2016 costruttivo, razionale, saggio. Tra gennaio e aprile, infatti, dovete capire in che modo trasformare la vita – un trasloco, evoluzione familiare, cambiamento di lavoro – ma sceglierete di non procedere a testa bassa, opterete per un atteggiamento prudente così da non avere sgradite sorprese. Sarà comunque a novembre-dicembre che i risultati della gestione cauta vi salteranno agli occhi: raggiungerete gli obbiettivi preservando i vostri interessi, supererete un giro di boa senza perdere alcunché e non potrete che felicitarvi con voi stessi per la saggezza dimostrata. In amore, sentirete il bisogno di novità ma non lascerete la strada vecchia… C’è un cambiamento da fare nella vita affettiva o familiare ma l’affronterete con intelligenza, senza dare scosse, proprio per non destabilizzare la situazione. Acquario strategico che farà ciò che si è prefisso ma senza combinare guai! Le più belle, e meritate, emozioni del 2016? Fine ottobre-primi di novembre e seconda metà di dicembre: vi sentirete al settimo cielo!

Terza decade: Occhio ad atteggiamenti aggressivi, vendicativi, autoritari, nei primi sei mesi dell’anno: rischiate di darvi la zappa sui piedi! Il passaggio di Marte in Scorpione, infatti, vi spinge a critiche acide, a discutere senza sosta e in alcuni casi a essere distruttivi! Evitate reazioni esagerate e avrete meno problemi… Meno male che il buon aspetto di Urano dall’Ariete – aprile/maggio – sarà utile a darvi una calmata: scatenerà la voglia di cose diverse, che prenderete sul serio da settembre a dicembre, periodo ideale per progredire (anche se dovrete lanciarvi in qualche rischio). In amore, sempre nei primi sei mesi del 2016, buttate la gelosia e la possessività nel cassonetto non riciclabile: troppa passione uccide la passione e a farne le spese potreste essere proprio voi. Il riscatto c’è nella prima parte di novembre e – soprattutto – a fine dicembre: potere di seduzione a mille, incontri, ritrovata intesa e un grandioso rinnovamento sul piano emotivo.