Oroscopo Acquario del 03 Febbraio 2017

Prima decade: dal 20 al 30 gennaio – Seconda decade: dal 31 gennaio al 9 febbraio – Terza decade: dal 10 al 19 febbraio

Segno d’Aria. Magnetico, intuitivo, idealista, originale e all’avanguardia. Personalità decisa, indipendente, non accetta le mezze misure, franco, diretto anche se a volte manca di elasticit. Detesta la routine e, lavoro o amore, è sempre alla ricerca di qualcosa che movimenti l’esistenza, soddisfi la curiosità.

Determinazione, amore per il rischio e al contempo pragmatismo, vi permettono di aprire nuove porte, nuove situazioni, nuove prospettive: nel 2017 siete vincenti! E’ un anno interessante, che vi permette di stringere – vita personale o lavorativa – rapporti utili e duraturi… Avrete voglia di recuperare le energie, di sentirvi in forma: fate pure sport o palestra ma attenzione a sforzi intensi e prolungati, tanto più che da settembre sarete un concentrato di vitalità! Nel lavoro, da ottobre, occhio a disperdere le energie e agite pure ma riflettendo sempre sulle conseguenze. Fate chiarezza nella mente, abbondate con il rigore e, dai passaggi planetari, otterrete il massimo. E sul fronte denaro, è la stessa musica: da ottobre, serrate i cordoni della borsa ma, tranquilli, nel complesso sarete soddisfatti. L’amore? In coppia anno eccellente per fare progetti, chi è in crisi ritrova l’armonia e tutto perché siete più aperti e affettuosi; soli, è in estate che arriva una bella storia: a voi, dare una possibilità alla nuova relazione e porre fine alla solitudine! Il consiglio è di essere sempre voi stessi, semplici e autentici: atteggiamento alla base del vostro successo amoroso, e non solo.