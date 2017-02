Oroscopo Acquario del 04 Febbraio 2017

Oroscopo del 4 febbraio 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario: avete bisogno di riposo.

Cercate, per quanto vi è possibile, di non spostarvi in lungo e largo: avete bisogno di riposo. E’ stata una settimana iperattiva, ci sono stati parecchi spostamenti, siete stati in prima linea e ora, avete bisogno di prendere tutto con calma, in particolare se avete l’ascendente Gemelli o Vergine. In ogni caso, è un sabato che si presta a un’atmosfera più rilassata, al contrario di domani in cui sarete molto occupati.

