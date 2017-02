Oroscopo Acquario del 05 Febbraio 2017

Oroscopo del 5 febbraio 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario: condividere con amici e familiari…

Giornata all’insegna dello svago, del divertimento: non perderete nessuna occasione e, con la generosità di sempre, condividerete tutto con amici o familiari. In questo, non siete mai avari, ma d’altra parte non lo siete in nessuna circostanza semmai è il contrario… Non siete parsimoniosi e non avete il senso della proprietà. Su un altro piano: con Venere e Marte congiunti in Ariete, non è escluso un innamoramento.

