Oroscopo Ariete del 22 Dicembre 2016

Il 2016 è un anno in cui ciò che intraprendete va a buon fine e arrivano anche riconoscimenti significativi per le vostre – indiscusse – competenze. E’ evidente che ciò avrà una ricaduta positiva sul denaro: forse non diventerete milionari ma ci sarà comunque un miglioramento!

E va sottolineato che vi darete un gran da fare per aumentare le entrate… Ottimo lo scambio con gli amici, la famiglia, il mondo circostante: ci sarà una bella intesa!

L’amore: se avete voglia di spezzare la routine, cambiare le abitudini per ravvivare la coppia, puntate ai primi sei mesi del 2016: passione e poche possibilità che circoli la noia, ritroverete intatti sentimenti che credevate di aver perduto; chi è solo, probabilmente vorrà mantenere intatta la sua indipendenza: flirt, avventure, relazioni che non vi impegnano più di tanto (per approfondimento leggete la vostra decade).

Ottima la forma fisica per gran parte dell’anno ma fate sempre attenzione a non sovrastimare le forze, non eccedete. Mantenete uno stile di vita sano, praticate sport, prendetevi cura di voi stessi!

Prima decade: Nel lavoro – a primavera – vorrete conquistare un posto al sole a tutti i costi: si presenterà una sfida e vi lancerete! Agli altri potrebbe sembrare un un po’ pazza ma voi avrete la sensazione di volare: voglia di affrancarvi, emanciparvi o bisogno di superarvi? Lo sapete soltanto voi. Luglio e agosto sono più “seri”: per raggiungere la stabilità, una situazione richiede misure energiche e dovrete impegnarvi! A settembre-ottobre, con l’arrivo di Giove in Bilancia, vi lasciate andare e rischiate di vedere troppo in grande, di andare alla velocità della luce e commettere errori: la moderazione non è di casa ma a voi piace così: una sorta di crisi adolescenziale tardiva… L’amore: primavera passionale! Se siete soli, nei primi quindici giorni di aprile una persona risveglierà l’ardore e andrete fino in fondo. Vi aspetta un periodo memorabile! Luglio vi invita a rassicurare l’altro/a, a costruire basi solide e provare quanto siete innamorati!

Seconda decade: Cercherete di studiare al meglio un cambiamento – peraltro già previsto – visto che l’intuito vi suggerisce razionalità così da essere più efficienti. Punterete a un obbiettivo forse meno brillante ma sicuramente più concreto! Avete capito che si possono fare progressi senza rivoluzionare tutto: ormai, grazie a Saturno positivo, siete diventati più saggi. Solo gli ultimi tre mesi dell’anno sono un po’ agitati: ci saranno piccoli ostacoli, contrattempi imprevisti, qualcuno o qualcosa si mette di traverso nella realizzazione dei vostri progetti. L’astuzia potrà esservi di grande aiuto! Negli affari di cuore, è in estate che potete gestire dei cambiamenti senza destabilizzare la coppia, anche quando ci sono situazioni che richiedono impegno: ad esempio un trasloco di casa. Soli, saprete accogliere una persona nella vostra vita senza scombussolare tutto: una storia rassicurante e non destabilizzante! Solo nel terzo trimestre avrete difficoltà a gestire la situazione.

Terza decade: Nel 2016 , Urano sbarca nella vostra decade: desiderio di libertà, di emancipazione, voglia di sperimentare, avere nuove prospettive e lanciarvi nel rischio. Vi piacerà intraprendere ciò che fino ad oggi avete solo sognato… E’ un anno in cui a più riprese direte “perché non provare questa situazione inedita?” e sicuramente avrete coraggio da vendere! Attenzione, a ottobre-novembre, a qualche scossa imprevista… L’amore? Con questa musica astrale siete ovviamente in cerca di novità e non esiterete a rompere il solito quotidiano, a eliminare le cattive abitudini che uccidono i sentimenti. Non sarà facile accontentarvi e ciò potrebbe scatenare un po’ d’instabilità nella coppia ma, d’altra parte, avete bisogno di maggiore seduzione, di eccitazione! Soli – nella seconda metà d’aprile, tutto giugno, fine luglio-inizi di agosto, primi quindici giorni di novembre – preparatevi a un colpo di fulmine!