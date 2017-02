Oroscopo Ariete del 05 Febbraio 2017

Prima decade: dal 21 al 31 marzo – Seconda decade: dal 1 al 10 aprile – Terza decade: dall’11 al 20 aprile

Segno di Fuoco. Coraggioso, audace, dinamico, intraprendente che si lancia nell’azione prima di riflettere: un atteggiamento che maschera la paura del futuro. E’ un leader che sa coinvolgere con passione chi lo circonda, la stessa passione che manifesta negli affari di cuore e il suo slancio è irresistibile.

Voglia di cambiamenti, di novità? Nel 2017, siete serviti: Urano nel vostro segno e Giove in opposizione, vi spingono a cambiare alcune abitudini e aprirvi a nuovi orizzonti ma siete pregati, in ogni circostanza, a non cedere alla leggendaria impulsività. Soprattutto nella professione, prima di agire, valutate i pro e i contro. Fortunatamente, Saturno in Sagittario vi placa, vi rende più pazienti e tenaci e, non ultimo, vi aiuta a stabilizzare le iniziative. Ricordate che, in ogni settore, la sensibilità sarà il radar migliore, vi spingerà verso scelte sagge.

Elasticità, creatività, vi saranno di grande aiuto anche a fare il punto nel lavoro, la vita sociale, le amicizie e la vita affettiva. Alcuni rapporti, anche d’amore, si chiudono e altri nuovi arrivano, decisi tuttavia a rimanere nella vostra vita. Più in generale, nei rapporti, seppellite l’ascia di guerra e, se occorre, ammettete i vostri torti: spingerete gli altri a comportarsi nello stesso modo. Per quanto riguarda il denaro, sicuramente saprete gestirlo meglio ma, per alcuni Ariete, potrebbero esserci noie amministrative o legali.