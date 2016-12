Oroscopo Bilancia del 22 Dicembre 2016

Nei primi tre mesi dell’anno alcune ambizioni vanno a rilento… pazientate: vi rifarete da settembre, quando il munifico Giove entrerà nel vostro segno! Il pianeta vi promette – e mantiene – gratificazioni a pioggia… E’ un 2016 importante nel lavoro in cui potete dar prova delle vostre capacità e competenze: investite a fondo le energie – anche se in alcuni momenti l’impegno e lo sforzo vi costeranno – e non ve ne pentirete! Ricordate che ogni esperienza, vale oro e potete affermarvi!

Il denaro: anno costruttivo, rinforzate le basi economiche, consolidate la vostra posizione, rinunciate al superfluo e puntate solo all’essenziale: il budget vi ringrazia e godrete di una maggiore tranquillità. L’amore: non avete vie di mezzo, tutto o niente!

Da marzo a luglio, gli astri vi dotano di un fascino irresistibile e da settembre sarete pronti a trasformare radicalmente la vita sentimentale. Di sicuro è un anno perfetto per aprirvi a nuove relazioni, nuove amicizie e allargare gli orizzonti! In coppia, non sono esclusi momenti di tensione: ora non vi accontentate più di un accordo superficiale e andate dritti al cuore della situazione!

In ogni caso, da ottobre parte un ciclo completamente nuovo e ripartite su basi diverse. La forma fisica? Migliora rispetto al 2015: imparate, infatti, a prendervi cura di voi stessi. E visto che le situazioni personali o lavorative si stabilizzano, il benessere è assicurato.

Prima decade: Più competitivi, se arriva un’avventura professionale un po’ rischiosa o un cambiamento che vi tenta, vi lanciate senza pensarci due volte. Tra marzo e maggio 2016, siete dinamici, entusiasti, coraggiosi e Marte in Sagittario vi mette le ali, la voglia di investire le energie a tutto campo! Tra luglio e metà settembre, vedrete i risultati dell’impegno: la situazione lavorativa si stabilizza! Ad agosto, tuttavia, dovrete rimboccarvi le maniche: occorre efficienza e zero superficialità. E poi, tra metà settembre e inizi di novembre, c’è il passaggio di Giove nella vostra decade: rende più facile la vita anche se, data la velocità del pianeta, forse non c’è da aspettarsi risultati spettacolari… L’amore? Da marzo a maggio sapete bene come conquistare un cuore e far cadere una persona ai vostri piedi e l’estate è un momento in cui stabilizzerete il legame: una fase più costruttiva che chiede ovviamente l’assunzione di alcune responsabilità. Il periodo top è la seconda metà di ottobre: incontri per la vita, passione a volontà!

Seconda decade: Il 2016 vi chiede di diventare più indipendenti, trovare le sicurezze materiali di cui avete bisogno, evitare situazioni instabili. Uno sforzo, vero, ma troverete la soluzione giusta: un lavoro extra, fare qualche concessione, guardare al futuro… Il periodo novembre-dicembre è ambivalente: raccogliete i benefici del lavoro fatto ma, al contempo, dovete gestire in modo astuto una situazione poco confortevole e persone manipolative. Ce la farete… In amore, voglia di costruire o rendere stabile una relazione ma, in programma, ci sono alcune complicazioni, momenti destabilizzanti. L’anno si apre bene ma – nei primi 15 giorni di febbraio, la seconda parte di aprile, fine giugno-primi di luglio- è possibile una messa a punto della situazione, capite che in amore non bisogna mai dare nulla per scontato. Allora: se le cose sono caotiche o instabili non giocate con il fuoco. Meglio ottobre-primi di novembre e la seconda metà di dicembre!

Terza decade: A partire dal mese di aprile, voglia irrefrenabile di ribellarvi, dare un calcio a tutto ciò che non va: ne avete piene le scatole! Urano in Ariete vi rende meno docili e nel lavoro volete sentirvi più liberi, buttare nel cassonetto le dipendenze, rivendicare i vostri diritti, dire a voce altissima ciò che non vi piace. Però, siete Bilancia e prenderete ancora tempo: è a novembre che arriva la classica goccia che fa traboccare il vaso e vi spinge a togliere il freno a mano. In amore, cos’è che vorreste? Aria nuova, più libertà ma, se siete in coppia, non esagerate: con questi passaggi diventate birichini e potreste anche iniziare una relazione parallela… Occhio alle crisi col partner, in ogni caso, previste nella seconda metà di aprile, prima parte di luglio, novembre e inizi di dicembre. Belle emozioni, invece, a giugno, fine luglio-primi di agosto, seconda metà di settembre! Ma la freccia di Cupido mirerà dritta al vostro cuore a fine dicembre: dite che c’è da aspettare troppo? Gli astri pensano che ne valga la pena.