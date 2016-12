Oroscopo Cancro del 23 Dicembre 2016

La comunicazione, nel 2016, svolge un ruolo molto importante: nel lavoro, in famiglia, con gli amici (a questo proposito, potreste allacciare nuovi e stimolanti rapporti): evitate discussioni sterili e concentratevi sugli obbiettivi da raggiungere. Ma è anche un anno in cui rimboccare le maniche e, nel lavoro, fare in modo di eliminare vecchi schemi – ormai superati – oltrepassare alcuni limiti: ricordate che l’audacia paga!

E il bel passaggio di Marte in Scorpione per la maggior parte dei primi sette mesi dell’anno vi invita a essere intraprendenti, a non rimandare a domani ciò che potrebbe esser fatto oggi! Sul fronte denaro, saggezza a gennaio, poiché potrebbero – successivamente – nascere dei problemi. Da marzo a luglio, invece, vi è concesso lanciarvi in un investimento, riuscire a mettere del denaro da parte…

L’amore: alcuni faranno il punto della situazione, sistemeranno cose che in coppia non funzionano con conseguenti tensioni e spiegazioni, mentre per altri c’è la riscoperta della passione con il partner, una rinnovata complicità; soli, sarete alla ricerca del Grande Amore e i pianeti – in particolare tra marzo e giugno – potrebbero esaudire il desiderio! La forma fisica è ottima, avete splendide energie, siete pieni di risorse e, dunque, non avrete problemi ad affrontare impegni, ad assumervi maggiori responsabilità.

L’unica accortezza è da marzo a luglio: lo stress potrebbe affacciarsi e dovrete affrontare le situazioni mantenendo la serenità.

Prima decade: Ispirazione, intuito, idee originali – utili soprattutto a chi lavora nel settore artistico, creativo, della moda o pubblicità – non mancano e imporrete le vostre idee: vi troverete nel posto giusto al momento giusto! Attenzione, consiglio valido per tutti, al periodo che va dal 10 settembre ai primi giorni di novembre: rischiate di sovrastimare le vostre capacità, di cadere in qualche eccesso, fare il passo più lungo della gamba. In amore, avete tante belle cose da condividere, tanti sentimenti da regalare e non potrete che dare gioia alla persona amata! Anche per chi è solo circola un’atmosfera romantica: il 2016 è l’anno giusto per vivere un idillio meraviglioso: puntate a gennaio, marzo, seconda metà di giugno, seconda metà di settembre.

Seconda decade: La migliore notizia dell’anno è che da marzo a luglio, avete il sostegno di Giove in Vergine: miglioramento generale dello stile di vita, un’entrata extra di denaro, buone notizie sul fronte amoroso. In particolare se svolgete un lavoro creativo il periodo marzo-settembre, grazie all’ispirazione, può regalarvi belle soddisfazioni. Turbolenze, invece, nell’ultimo trimestre: conflitti di potere o il risvolto di una situazione che ora vi appare chiara e siete costretti a cambiare strategia, capire chi sono i veri alleati. Attenzione agli intrighi, a chi tenta di manipolarvi e alle liti che non portano a niente! E sempre in questo periodo, se siete soli, evitate di lanciarvi in un amore impossibile; in coppia, un avvenimento potrebbe scatenare dubbi. Al top marzo, maggio, fine giugno – primi di luglio.

Terza decade: Passione, forza di volontà, determinazione: da gennaio a febbraio e da giugno ad agosto 2016, ne avete in abbondanza e raggiungete un obbiettivo professionale che vi sta a cuore. Il buon aspetto tra Marte in Scorpione e Giove in Vergine, vi permette infatti di premere il pedale dell’acceleratore e lanciarvi con dinamismo nei periodi intensi, fortunati, vincenti di cui sopra. Date il meglio di voi stessi e avrete splendidi risultati. Urano in Ariete, in ogni caso, guarda la vostra decade di traverso: da ottobre a novembre, fate attenzione a imprevisti destabilizzanti, non sottovalutateli. In amore, è un anno in cui a causa vostra, circola un po’ di instabilità: sapete bene cosa volete, lo desiderate intensamente e visto che non avrete vie di mezzo, rischiate di creare qualche turbolenza. Soleggiato invece, il periodo giugno-luglio: passione e amore a gogo!