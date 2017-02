Oroscopo Cancro del 05 Febbraio 2017

Prima decade: dal 22 giugno al 1 luglio – Seconda decade: dal 2 al 13 luglio – Terza decade: dal 14 al 22 luglio

Segno d’Acqua. Sensibile, amabile, accogliente, comprensivo. Grazie alla tenacia, alla volontà d’acciaio, raggiunge solitamente il successo. Aspira all’armonia, alla pace, è molto fedele e vive nel culto della famiglia, del passato. Il suo immenso bisogno d’amore lo spinge a esigere dal partner costanti prove d’affetto.

Nel 2017, prenderete coscienza di ciò che veramente volete: alcuni transiti, infatti, vi spingeranno a porvi parecchie domande sulla vita affettiva o sulle aspirazioni professionali. Non è escluso, dunque, che rimettiate qualcosa in discussione e, con grande coraggio e combattività, fissiate nuovi obbiettivi! Probabile che, per farvi ascoltare, sostenere, avviare una conversazione delicata, siate costretti a superare l’innata modestia: fatevi avanti! In ogni caso, i pianeti vi consigliano sempre di riflettere sulle conseguenze di ogni azione, bando dunque all’impulsività, così da padroneggiare in modo efficiente le situazioni e raggiungere gli obbiettivi prefissi. E a partire da ottobre, Giove in Scorpione mette la parola fine a tanti problemi, alle tensioni. Tranquilla, in ogni caso, la situazione finanziaria: non avrete problemi di sorta. In amore, presi dal lavoro o dagli amici, rischiate che il partner si senta trascurato: attenzione a non allontanarvi. Soli, allargherete il raggio d’azione nelle amicizie è l’estate che vi regalerà una coinvolgente storia d’amore.