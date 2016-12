Oroscopo Capricorno del 23 Dicembre 2016

Nel 2016 la presenza di Urano in Ariete si fa ancora sentire e più volte metterete in discussione alcune situazioni! Grazie al supporto di Giove in Vergine e Plutone nel vostro segno, avete fiducia in voi stessi, lucidità e tenacia per realizzare ciò che vi corrisponde veramente: nulla potrà farvi cambiare idea! Nel lavoro, è il momento giusto – in particolare nei primi sei mesi – per farvi valere, chiedere una promozione o proporre un progetto: avrete solo risposte positive. Lanciatevi e la realizzazione sarà vostra! Infine, approfondire le conoscenze sarà una carta in più da giocare: migliorare il livello culturale vi farà progredire!

Il rapporto del Capricorno con il denaro, nel 2016 cambia: meno preoccupati, meno ansiosi e inoltre il buon Giove, in Vergine fino a settembre, vi autorizza a offrirvi tante piccole e meritate auto gratificazioni. In ogni caso, saprete cogliere buone occasioni per fare investimenti interessanti.

L’amore: mollate la presa, evitate di rimuginare e abbandonate alcune abitudini, anche se le considerate rassicuranti: probabilmente, nella vita di coppia, vi limitano! Aprite la porta alla fantasia… Se siete soli, vietato chiudervi in casa: accettate gli inviti, allargate il giro delle amicizie, movimentate la vita sociale. Gli astri promettono incontri passionali e costruttivi, tutti da vivere intensamente! In forma eccellente, avrete belle energie – da impegnare anche nello sport – sarete intraprendenti, pieni di entusiasmo.

Prima decade: Se vi aspettate una rivoluzione, rischiate di rimanere a bocca asciutta: nel 2016 gli astri annunciano che non ci sono grandi novità rispetto allo scorso anno. Nettuno continua ad alimentare la creatività, avete splendide idee, intuito sopraffino da utilizzare nel lavoro, soprattutto da gennaio a marzo e a novembre, dicembre. In più gli astri accentuano la solidarietà, chi vi circonda sarà sempre presente… E’ vero, l’anno manca di un pizzico di pepe ma nel periodo dal 10 settembre al 30 ottobre, evitate di premere a tutti costi il pedale dell’acceleratore: rischiate di esagerare, di ribellarvi fuori luogo, sovrastimare le possibilità e lanciarvi in situazioni rischiose con ritorni poco positivi. Relax! In amore, se siete soli, nascono storie molto romantiche – in alcuni casi platoniche – e in coppia c’è più complicità, fusione, condivisione: che dire? Viva la serenità! Fine gennaio, tutto marzo, fine settembre-primi di ottobre, seconda metà di novembre col partner, sarete sulla stessa – romantica – lunghezza d’onda.

Seconda decade: Fate vedere a tutti di che stoffa siete fatti, che non siete solo velleitari ma avete le capacità per raggiungere i vostri obbiettivi. Quando? Tra marzo e luglio del 2016, nel lavoro dovete progredire a tutti i costi: Giove e Plutone fanno emergere risorse insospettate, una combattività a tutta prova per realizzarvi, provare che avete ragione, scoprire la vostra vocazione o battere gli avversari. Attenzione, in ogni caso, da novembre a tutto dicembre: gli eventi si complicano, le cose cambiano, c’è aria di tradimento… Consiglio astrale: muovetevi a suon di astuzia, preparate una strategia ed evitate mosse impulsive. L’amore vi vede diversi, più passionali! Cosa accade? Un ritrovato e più forte attaccamento al partner, un’attrazione irresistibile, una sessualità esplosiva: di fatto sono tutte energie ed emozioni rigeneranti! I migliori momenti, nei sentimenti: primi 15 giorni di febbraio, seconda metà di marzo, tutto maggio, seconda metà di agosto e prima parte di ottobre. Attenzione, invece, alla seconda metà di novembre: periodo che potrebbe destabilizzarvi oppure essere molto intenso ma in cui, di fatto, rischiate di perdere il vostro leggendario buon senso.

Terza decade: Sapete molto bene cosa volete (soprattutto a gennaio, febbraio, giugno e luglio) e lo dimostrerete, con coraggio e forza di volontà, attraverso realizzazioni professionali ambiziose! Rimboccate le maniche, poiché è ciò che vogliono per voi Marte e Giove in aspetto positivo: intraprendenza! Vero che l’aspetto disarmonico di Urano dall’Ariete – a partire da aprile – può farvi sentire destabilizzati, forse di qualche situazione iniziate ad averne piene le scatole… E sarà soprattutto tra il 15 ottobre e 10 dicembre, che non ne potrete proprio più! In amore, aspettatevi fuochi d’artificio a febbraio: è il mese che regala felicità a chi è in coppia o l’incontro del secolo per chi è solo. Più caotica la situazione nella seconda parte di aprile e la prima parte di luglio: attenzione. Torna la pace, la serenità, arrivano nuove storie negli ultimi 15 giorni di agosto ma negli ultimi tre mesi dell’anno, non giocate con il fuoco, non avanzate rivendicazioni inutili…