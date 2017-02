Oroscopo Capricorno del 07 Febbraio 2017

Prima decade: dal 22 al 31 dicembre – Seconda decade: dal 1 al 10 gennaio – Terza decade: dall’11 al 20 gennaio

Segno di Terra. Ambizioso, diffidente, riservato, coscienzioso. Dotato di ottimo self control, perseverante, paziente, grazie anche al senso di responsabilità, alla fiducia che riscuote, raggiunge inesorabilmente i suoi obbiettivi. Dietro la maschera fredda, possiede un’elevata sensibilità: è ghiaccio bollente!

Nel 2017, dovrete gestire e sistemare parecchie situazioni, non mancheranno tensioni: fino a ottobre, avrete un bel da fare… Di sicuro, sarete stanchi di alcune abitudini e sarete pronti a rivoluzionarle! Il che richiederà un certo impegno: vigilate sulla dieta, ricaricate quando occorre, le batterie e concedetevi dormite rigeneranti. Il lavoro sarà una valvola di sfogo, nel contesto professionale sarete molto presenti e, da ottobre, comunque migliorano i rapporti con colleghi e collaboratori, l’atmosfera si distende; non è escluso, per alcuni, un cambiamento radicale. Se volete raggiungere un obbiettivo, ricordate, occorre molta elasticità! Ma avrete una bella creatività, idee molto innovative e saprete come farvi largo… Il denaro? Non ci sono nuvole, anche se per alcuni, potrebbero arrivare problemi legali o amministrativi. In amore, se siete in coppia, vi impegnerete per capire i reali bisogni del partner; soli, prevista una relazione con un persona che, fino a poco tempo fa, avreste di sicuro ignorato.In ogni caso, per tutti, l’eros la farà da padrone e vivrete momenti di intensa passione!