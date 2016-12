Oroscopo Gemelli del 22 Dicembre 2016

Urano in Ariete fa arrivare ottime idee riguardanti il lavoro e – in particolare nei primi tre mesi del 2016 – sarete dinamici, attivi, intraprendenti. Sempre in cerca di nuove opportunità per migliorare la professione ma, se volete ottenere il massimo, non affidatevi alla fortuna: contate solo ed esclusivamente su voi stessi.

E’ un anno in cui le spese non mancano, per cui sul fronte denaro sarete costretti – e a voi non piace – a maggiore saggezza: meno cicale, più formiche!

Per quanto riguarda le amicizie, il 2016 vi offre la possibilità di allargare la cerchia, migliorare i rapporti con le persone che frequentate da tempo: accettate ogni invito che arriva, vietato isolarvi! Un pizzico di attenzione in più ai familiari, ascoltate i loro problemi!

L’amore: se alcuni Gemelli sono pronti a ufficializzare una relazione, sposarsi o convivere, altri avvertiranno la necessità di riflettere sulla coppia. Chi è solo, probabile viva momenti frizzanti ma nulla che faccia pensare a una storia importante (leggere la propria decade). In ogni caso, se la voce interiore vi avverte di un pericolo, prendete le distanze: le ferite d’amore non guarirebbero in fretta.

Per quanto riguarda la forma fisica, nei primi nove mesi dell’anno, lo stress si farà sentire: per evitarlo, organizzatevi, fate una lista delle priorità oppure, lanciatevi nello sport! A partire da ottobre, più in generale, grazie a Giove in Bilancia, ritroverete il sorriso, la serenità, lascerete alle spalle un bel po’ di problemi.

Prima decade: Anno meno faticoso del 2015 anche se, va detto, nei primi sei mesi avrete ancora filo da torcere… Da marzo a maggio sarete euforici, esageratamente ottimisti ma poi vi renderete conto che esser temerari e velleitari non basta: la realtà vi riporterà con i piedi per terra! Il suggerimento degli astri è quello di non partire in quarta, anche perché agosto ancora romperà le scatole con momenti frustranti. Settembre e ottobre sono i mesi più facili: Giove sbarca in Bilancia, per voi è molto positivo, e finalmente il pesante Saturno sloggia definitivamente dalla vostra decade! L’amore? Occhio a marzo e seconda metà di maggio: in coppia o soli, la delusione è sempre in agguato; ancora ad agosto, attenzione alle scelte sbagliate. A settembre, evviva!, c’è una rinascita: rinnovamento totale nella vita affettiva o una dolcissima riconciliazione.

Seconda decade: Un 2016 complesso, in particolare tra marzo e settembre: problemi pesantucci, persone deludenti… Qualcuno fa promesse da marinaio, incontrate degli ostacoli difficili da superare: tutto questo vi impedirà di progredire, vi sentirete bloccati. Come muovervi saggiamente in questo anno delicato? Non credere agli asini che volano, non sventolare bandiera bianca in segno di resa: contate solo su voi stessi ed evitate di pensare di esser vittime di un destino crudele. Pensate positivo e dite no all’ingenuità! A novembre e dicembre, le positive vibrazioni di Giove in Bilancia, vi riconcilieranno con la vita e le persone! In amore, alla larga dai sogni, dalle belle parole – senza seguito – pretendete i fatti e credete solo a ciò che potete toccare con mano! Occhi aperti, dunque, tenete a bada persone bugiarde, manipolative che soprattutto nei primi sei mesi potrebbero destabilizzarvi! La seconda parte di dicembre segnala semaforo verde: Cupido torna e sicuramente riuscirete a compensare le delusioni.

Terza decade: Grandi energie, voglia di fare ma se volete raggiungere gli obbiettivi prefissi, dosate tutto con equilibrio. Gennaio, febbraio, da metà luglio a fine settembre la tendenza sarà quella di premere a fondo il pedale dell’acceleratore ma rischiate errori, mettervi dalla parte del torto: dite no alla vostra parte ribelle, rivoluzionaria: potete cambiare le cose senza, per questo, stravolgere tutto! Nella seconda parte di aprile, tutto giugno e dicembre, avrete idee originali, luminose, saprete quando lanciarvi nel rischio e questo vi permetterà di rastrellare le novità che tanto desiderate. In amore, gran voglia di uscire dal quotidiano, introdurre variazioni in coppia, anche per non spegnere il desiderio. Non sarà facile starvi accanto… Ci sono, comunque, momenti indimenticabili nella seconda metà d’aprile e a dicembre.