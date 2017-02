Oroscopo Gemelli del 03 Febbraio 2017

Prima decade: dal 21 al 31 maggio – Seconda decade: dal 1 al 10 giugno – Terza decade: dall’11 al 21 giugno

Segno d’Aria. Cerebrale, ingegnoso, curioso e diplomatico per eccellenza. Ha successo grazie al notevole intuito, all’astuzia e la bella energia anche se talvolta si perde dietro mille progetti e fatica a concluderne uno. Quando parla è travolgente, ha un modo di fare seducente e va da sè, è anche un rubacuori.

In qualsiasi settore della vostra vita, cercherete situazioni concrete, stabili e valide ma non solo, sarete più oculati per quanto riguarda il denaro. E fate bene, poiché il 2017 chiede al Gemelli, l’organizzazione! Nel lavoro, possibili nuove assunzioni, contratti, progetti: pronti a raccogliere qualche sfida? E sì, perché non mancheranno alcuni ostacoli ma li saprete comunque superare e ci sono parecchie possibilità di ottenere il successo. E l’anno è positivo se volete avviare una nuova attività, meglio ancora se nell’ambito commerciale: farete miracoli e i guadagni saranno all’altezza delle aspettative. Tenete presente, più in generale, che troverete il sostegno di chi, fino a ieri, ve l’aveva negato. Negli affari di cuore, visto che siete diventati più saggi, vorrete ufficializzare una relazione, rafforzare il legame ma se una storia è arrivata al capolinea… quest’anno si conclude senza troppi rimpianti. Non è un 2017 in cui fare i pesci in barile: se una relazione è traballante, è arrivato il momento di chiudere o recuperarla una volta per tutte. Infine, non esitate a comunicare al partner i vostri desideri, anche se possono sembrare insoliti.