Oroscopo Leone del 22 Dicembre 2016

Nel 2016 punterete allo sviluppo personale, vorrete rendere la vostra vita più eccitante! E di sicuro, ci riuscirete: Saturno in Sagittario accentua determinazione e tenacia, Urano in Ariete promette innovazione. A rompere c’è solo Marte in Scorpione – gennaio, febbraio, giugno, luglio – per cui il consiglio è quello di procedere con prudenza e accantonare l’impulsività!

Nel lavoro, il 2016 – in particolare da settembre con l’arrivo di Giove in Bilancia – vi consente di segnare bei goal: progredire, farvi notare per l’efficienza, trovare la persona giusta per aprire un’attività. E all’occorrenza, non abbiate timore di essere un po’ opportunisti…

Sul fronte denaro, sarete meno spendaccioni del solito: i pianeti vi spingono a fare più attenzione al budget, risparmiare, investire.

Più attenti, in ogni caso, anche per quanto riguarda le amicizie: selettivi, poco disponibili nei primi sei mesi dell’anno ma, passato il periodo estivo, sarete di nuovo presenti.

L’amore: 2016 ideale per riflettere su quale direzione debba prendere una storia e molti, tra i Leone, avranno voglia di rafforzarla, ufficializzarla! Soli, scapperete gambe in spalla da situazioni complicate, legami impossibili: atteggiamento che vi farà stanare il partner ideale, quello con cui vivere una relazione appagante.

Buona la forma fisica, ci terrete a mantenervi al top; dovete fare attenzione solo nei mesi segnalati sopra: Marte in Scorpione scatena stress e dovete gestire al meglio le energie.

Prima decade: Grazie al passaggio di Marte in Sagittario, da marzo a maggio 2016 siete combattenti, conquistatori e vivrete una primavera di vittorie: supererete voi stessi e stupirete chi vi circonda! Tra luglio e settembre, l’atmosfera è meno brillante, ci sono responsabilità di cui farvi carico, tanto lavoro in più. Il passaggio, a settembre-ottobre, di Giove in Bilancia dovrebbe permettervi in ogni caso di raccogliere buoni frutti di quanto seminato! L’amore è passione da aprile a maggio: amore folle, emozioni formato gigante mentre a luglio e settembre, avrete voglia di costruire su basi solide. La seconda metà di ottobre è la migliore in assoluto: fidanzamenti, matrimoni, convivenze… navigate in una mare di felicità.

Seconda decade: Fino ad aprile procedete con cautela, correggete un’eventuale rotta rischiosa, muovetevi passo dopo passo. Tra maggio e giugno, potrete prendere iniziative coraggiose, assumere nuove responsabilità, garantirvi situazioni stabili: vedrete i risultati a novembre e dicembre, quando l’ottimo aspetto tra Giove e Saturno vi regalerà successo, un’immagine che tutti ammireranno. Finalmente raccogliete i benefici di quanto fatto e ne sarete soddisfatti! L’amore? Fantastico tra gennaio e aprile, ideale per la conquista se siete soli o per il rilancio della coppia. Settembre, fine ottobre-primi di novembre, deciderete sicuramente per un passo importante: ufficializzate un legame!

Terza decade: Occhio ai primi sei mesi dell’anno: aggressivi, perdete facilmente la pazienza e ruggite! Marte in Scorpione vi titilla e uscirete spesso fuori dai gangheri… Canalizzate bene le energie poiché così facendo correte il rischio di diventare distruttivi. Va anche detto che, ad aprile, sarete irresistibilmente attratti dalle novità, tentati di vivere in modo differente e più frizzante: è l’effetto Urano in Ariete ma tenete presente che sarà solo a settembre-ottobre che potrete realizzare i desideri di cui sopra. Sul fronte amore, nei primi di marzo potrebbe scatenarsi la gelosia con ricaduta poco positiva sulla coppia: dovrete darvi una calmata! Cercate invece di sorprendere il partner proponendo momenti , seducetelo, eliminate i dubbi! L’atmosfera non potrà che migliorare.