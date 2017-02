Oroscopo Leone del 07 Febbraio 2017

Prima decade: dal 23 luglio al 1 agosto – Seconda decade: dal 2 al 12 agosto – Terza decade: dal 13 al 23 agosto

Segno di Fuoco. Onesto, fedele, rifugge dalle meschinità della vita. Audace, generoso, fiero e molto ambizioso, non ama ruoli in cui rimanere dietro le quinte ma desidera brillare come un vero sovrano, ottenere riuscita e gloria. Sceglie un partner che rispetti i suoi sentimenti e gratifichi il suo amor proprio.

Un 2017 frizzante! Fino a ottobre, Giove in Bilancia vi sostiene e sarete ottimisti, entusiasti, intuitivi, pieni di volontà e nel programma dell’anno ci sono anche tante distrazioni, divertimenti, viaggi… Se avete progetti, è il momento giusto per concretizzarli, tenendo sempre presente la differenza tra utopia e realtà. Nel lavoro, passate all’azione e siete pronti a intraprendere, progredire, provocare le situazioni, ottenere una promozione, iniziare una nuova attività! E’ un anno ideale per costituire una società, stringere alleanze per rafforzare la vostra posizione. Serietà e affidabilità saranno alla base della fiducia che potreste riscuotere da parte degli altri: tranquilli, ce la farete e farete progredire i vostri progetti. Occhio invece alle spese, da ottobre non trascurate il budget! Splendide le amicizie, ne arrivano di nuove e in amore, ci sono progetti per chi è in coppia: se ci sono stati problemi, vi rimettete in carreggiata, vorrete realizzare il vostro nido d’amore che potrebbe coincidere con l’arrivo di un bambino; soli, nel 2017 vivrete una storia travolgente: a voi scrivere il seguito…