Oroscopo Acquario del 1 agosto 2017

Oroscopo del 1 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

fremere di rabbia ma…

Una situazione vi fa fremere di rabbia ma riflettete bene prima di reagire o addirittura vendicarvi! Potreste agire di traverso o avere una reazione eccessiva che si ritorcerebbe contro di voi. La presenza di Venere in Cancro, che ha il compito di addolcire il quotidiano, in questo caso non sarebbe in grado di sistemare la questione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]