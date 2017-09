Oroscopo Acquario del 1 settembre 2017

Oroscopo del 1 settembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario: evitate di stressarvi per…

Attribuirete parecchia importanza a una piccola preoccupazione, forse a un dettaglio. Può essere che un oggetto non funzioni bene e il vostro mondo girerà intorno allo strumento che vi è utile nel lavoro, per comunicare o in… cucina. Evitate di stressarvi per una sciocchezza, prendete le distanze poiché ci sono cose ben più importanti. Ma oggi non siete razionali, vi sfugge completamente qualsiasi ragionamento logico.

