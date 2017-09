Oroscopo Acquario del 10 settembre 2017

Oroscopo del 10 settembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario: concentrati su…

L’attenzione sarà concentrata su un dettaglio, un problema più frutto dell’immaginazione che della realtà: per qualche giorno non penserete ad altro, ruminerete… Anche quando sarete occupati in altre cose, ci penserete in modo quasi ossessivo e l’inquietudine monterà come la panna. E’ molto probabile che vi preoccuperete per cose poco importanti per cui, prima risolverete il problema e prima tornerà la tranquillità.

