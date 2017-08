Oroscopo Acquario del 11 agosto 2017

Oroscopo del 11 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

La Luna in Ariete vi rende molto reattivi, con la risposta pronta, al punto che potreste sembrare anche aggressivi. Va detto che c’è anche lo zampino di Marte in Leone e può essere che abbiate a che fare con una persona che, nei vostri confronti, ha un atteggiamento provocatorio. Ma non ce la farete a ignorare ciò che dice, vorrete metterla a posto a tutti i costi…

