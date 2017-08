Oroscopo Acquario del 12 agosto 2017

Oroscopo del 12 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario: prendere le distanze…

Una situazione, o una persona, vi fa innervosire parecchio ma riuscirete ugualmente a sbarazzarvi del conflitto che si è creato. Marte in Leone, in questo momento, è opposto al vostro Sole, passaggio che può aver creato un disaccordo con qualcuno oppure a dare problemi è la dolce metà che, attualmente, non è poi così dolce e mostra degli aspetti fastidiosi. L’atmosfera non è delle migliori ma cambierà poiché saprete prendere le distanze.

