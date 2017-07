Oroscopo Acquario del 12 luglio 2017

Oroscopo del 12 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario: una promessa mantenuta…

Mercurio e Giove positivi annunciano una buona notizia: un promessa che risale a parecchi mesi fa, ora sarà finalmente mantenuta. Può trattarsi di una promozione o di un incarico speciale che avrà comunque impatto sulla carriera. Infine, iniziate fin da ora a pensare al rientro dalle vacanze, agli obbiettivi da raggiungere.

