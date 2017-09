Oroscopo Acquario del 12 settembre 2017

Oroscopo del 12 settembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario: difficoltà a…

La dissonanza odierna tra Sole e Saturno, potrebbe incidere sul denaro, potreste avere difficoltà a pagare qualcosa o a chiedere in prestito una somma. Ci riuscirete, sia chiaro, ma la questione vi farà perdere un sacco di tempo come, d’altra parte, è accaduto quest’anno seppure in altre circostanze. I progetti che avete in cottura hanno subìto un rallentamento anche se vi ha consentito di dare loro delle basi solide. Ciò non toglie che, a causa dei ritardi, vi siate innervositi parecchio.

