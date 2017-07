Oroscopo Acquario del 14 luglio 2017

Oroscopo del 14 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

prima di lanciarvi…

Non c’è nessuna garanzia che un’idea o un progetto possano essere concretizzati. Per questo, prima di lanciarvi a corpo morto, spendere numerose quanto preziose energie, è meglio soppesare i pro e i contro. Se amici o familiari, si offriranno di dare un consiglio in proposito, accettatelo: potrebbe essere utile a guardare la situazione in modo più equilibrato.

