Oroscopo Acquario del 14 settembre 2017

Oroscopo del 14 settembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario: riflettere su importanti cambiamenti…

Come il vicino Capricorno, oggi siete infastiditi alle emozioni ma più per il timore di una malattia, probabilmente immaginaria. Può essere che abbiate un attacco di ipocondria? Al vostro segno accade spesso… Su un altro piano: se state pensando a cambiamenti importanti, nei prossimi giorni sarete pronti a lanciarvi nell’azione. E’ possibile che otteniate l’agognato successo. Per cui, al diavolo l’ipocondria e riflettete invece sui cambiamenti di cui sopra.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]