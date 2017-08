Oroscopo Acquario del 15 agosto 2017

Oroscopo del 15 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario: in vena di conquista…

In vena di conquistare, di sedurre e vi darete un gran da fare… Oggi sentite il bisogno di piacere, anche per rassicurarvi e testare il potere del vostro fascino. A meno di essere icone di bellezza – e comunque può non essere sufficiente – non si è mai sicuri di piacere. Può essere vogliate conquistare una persona in particolare e farete di tutto per migliorare l’immagine, fino a che punto sapete essere divertenti.

