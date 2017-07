Oroscopo Acquario del 15 luglio 2017

Oroscopo del 15 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

nessuno deve ostacolarvi…

Fine settimana positivo, più attivo di quanto possiate immaginare: vi immergerete in tutto ciò che vi appassiona. Ma non è escluso che abbiate voglia di muovervi, vedere persone, visitare un posto simpatico. La cosa importante, è che nessuno vi metta i bastoni tra le ruote, ostacoli il desiderio di allargare gli orizzonti: in questo caso, sareste molto insoddisfatti e la fareste pagare cara…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]