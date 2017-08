Oroscopo Acquario del 16 agosto 2017

Oroscopo del 16 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

notare i difetti…

Anche oggi, siete in vena di sedurre e infatti potreste fare una conquista, il che vi divertirà molto. In ogni caso, attenzione: non giocate con i sentimenti dell’altro/a. Se siete soli, vi esortiamo a esplorare la possibilità di una relazione, anche se non è detto diventi importante. Potreste infatti partire in quarta e altrettanto velocemente notare impietosamente i difetti dell’altro/a.

