Oroscopo Acquario del 16 aprile 2017

Oroscopo del 16 aprile 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario: un solo obbiettivo alla volta…

Approfittate del momento per fare ordine nella mente e concentrarvi su un solo obbiettivo alla volta. Non correte in mille direzioni diverse poiché è controproducente… E’ pur vero che avvertite il prossimo arrivo di Marte in Gemelli, da venerdì, e nel corso del transito vorrete fare più cose contemporaneamente ma, va aggiunto, non sempre concluderete quanto intrapreso.

