Oroscopo Acquario del 16 novembre 2017

Oroscopo del 16 novembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

il coniglio dal cilindro…

Siete come il prestigiatore che fa uscire il coniglio dal cilindro: potete stupire chi vi circonda grazie alla capacità e all’abilità ma attenzione a non ridurre l’impegno anche se, probabilmente, non è nelle vostre intenzioni. Andate avanti con determinazione! E se impegnaste un po’ delle energie nello sport, nel’esercizio fisico – è sufficiente mezz’ora al giorno – vi farebbe un gran bene.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]