Oroscopo Acquario del 16 settembre 2017

Oroscopo del 16 settembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario: un invito ma…

Fine settimana mondano, in programma c’è un invito. Ma in generale, la mondanità non è il vostro forte e tenterete la fuga oppure, andrete per cinque minuti e poi vi dedicherete a ciò che vi piace di più, rilassarvi in santa pace. Terza decade: intrecciate una nuova relazione che potremmo definire un’amicizia amorosa. Vi sentite pronti a fare il passo successivo?

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]