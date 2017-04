Oroscopo Acquario del 17 aprile 2017

Oroscopo del 17 aprile 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario: l’impegno sarà ripagato…

L’avvenimento interessante della settimana, è l’entrata di Marte in Gemelli, questo venerdì: nel lavoro prenderete tutto molto sul serio e l’impegno sarà ripagato con belle soddisfazioni personali. Le decisioni che avete preso o i progetti sui quali state lavorando vi regalanno parecchie gratificazioni. Non solo, la creatività sarà accentuata… Per oggi, attenzione a scatenare discussioni con una persona: evitate di pretendete troppo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]