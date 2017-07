Oroscopo Acquario del 17 luglio 2017

Oroscopo del 17 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

situazioni imprevedibili ma…

Anche al vostro segno, i passaggi astrali potrebbero scatenare situazioni imprevedibili, provocare agitazione ma in fondo non vi dispiacerà… Il quotidiano, tutto ciò che ristagna vi fa orrore ma ora, sarà esattamente il contrario: le cose si muoveranno anche troppo in fretta! Un’atmosfera che ad alcuni Acquario potrebbe ricordare quella già vissuta nel 1975/76.

