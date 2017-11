Oroscopo Acquario del 17 novembre 2017

Oroscopo del 17 novembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

puntare ancora più in alto…

Orgogliosi di quanto fate e probabilmente anche perché arrivano complimenti per la qualità del vostro lavoro. Il che è sempre piacevole… Ma gratificazioni a parte, grazie ai passaggi astrali, probabilmente ora avete molta più fiducia in voi stessi, il che vi consente di raggiungere qualsiasi obbiettivo oppure fissarne uno nuovo e puntare ancora più in alto.

