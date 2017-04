Oroscopo Acquario del 18 aprile 2017

Oroscopo del 18 aprile 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario: distratti…

Attenzione, quando vi muovete, a non far cadere tutto… Oggi siete distratti e rischiate di rompere oggetti o commettere errori, lapsus che potrebbero provocare dei malintesi. C’è una bella differenza tra ciò che pensate e ciò che dite, non è la stessa cosa. L’inconscio potrebbe farvi dire, infatti, ciò che avete in mente e che, di fatto, non è “politicamente corretto”.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]