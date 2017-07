Oroscopo Acquario del 18 luglio 2017

Oroscopo del 18 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

un momento di gioia…

I passaggi astrali vi regalano il sorriso: ciò che aspettate, ciò in cui sperate, nel lavoro o negli affari di cuore, sono sul punto di concretizzarsi. Sono transiti veloci che regalano un momento di gioia, di soddisfazione ma non per questo da sottovalutare… Può essere, ad esempio, che una vostra idea o un progetto che avete realizzato ottengano più successo di quanto da voi immaginato e arrivino bei complimenti e gratificazioni.

