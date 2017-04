Oroscopo Acquario del 19 aprile 2017

Oroscopo del 19 aprile 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario: più elasticità…

Nel programma della giornata, c’è una piccola discussione, una polemica. Non mollerete la presa e ciò potrebbe creare una situazione di stallo. Se possibile, siate più elastici, cercate di andare incontro all’altro: avrà la sensazione di essere ascoltato e compreso. Non sembrerete deboli anzi, tutto il contrario! Nati dopo il 16 febbraio: mantenete la calma rispetto a una situazione che credete sia urgente; agitarvi non servirà a niente.

