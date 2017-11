Oroscopo Acquario del 19 novembre 2017

Oroscopo del 19 novembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

in piacevole compagnia…

Le gioie e le gratificazioni dell’amicizia, anche questa domenica sono in primo piano: trascorrerete una bella giornata, in piacevole compagnia. Non solo, come sempre saprete offrire buoni consigli e rassicurare chi è ansioso nonostante voi per primi non siate un modello di serenità… Terza decade: tensioni in famiglia, tira aria di scenate di gelosia.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]