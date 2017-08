Oroscopo Acquario del 2 agosto 2017

Oroscopo del 2 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

non cedere di un millimetro se…

E’ il momento giusto per mettere a fuoco alcuni rapporti, se occorre calarvi nei panni degli altri e, se qualcuno non è d’accordo con le vostre opinioni e idee, prendere eventualmente in considerazione un compromesso. Sia chiaro, non è un atteggiamento elastico da adottare in qualunque situazione: se pensate che qualcosa sia per voi davvero importante, avete tutto il diritto di mostrare fermezza, non cedere di un millimetro.

