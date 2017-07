Oroscopo Acquario del 2 luglio 2017

Oroscopo del 2 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

una nuova fase…

Avete la sensazione che un aspetto del vostro quotidiano stia per cambiare ma non per questo dovete sentirvi inquieti, anzi tenete presente che vi farà entrare in una nuova fase, più gratificante. Qualunque cosa ora decidiate di mollare, potrebbe segnare una nuova partenza che, sotto sotto, oltretutto desiderate da tempo. E’ il nuovo che avanza e dovete aprire la porta senza timori.

