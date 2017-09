Oroscopo Acquario del 2 settembre 2017

Oroscopo del 2 settembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario: annotate un’idea…

Un’idea potrebbe essere molto stimolante ma annotatela perché potrebbe svanire in un lampo. E sarebbe un vero peccato: è un momento in cui avete idee brillanti da concretizzare e raccogliere successivamente dei frutti, anche sul fronte guadagni. Nati dopo il 14 febbraio: stressati ma in modo positivo; un conflitto complicato da gestire potrebbe, in modo del tutto inatteso, avere un esito positivo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]