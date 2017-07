Oroscopo Acquario del 20 luglio 2017

Oroscopo del 20 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

una scelta un po’ complessa…

Marte in Leone, da oggi si oppone al vostro Sole: lavoro o famiglia, non contribuirà a un’atmosfera distesa. Circoleranno polemiche e, nella maggior parte dei casi, i responsabili sarete voi… E’ possibile, certo, che amici, familiari o colleghi facciano di tutto per innervosirvi ma è nel vostro interesse appianare e non amplificare. Infine, non è escluso vi troviate di fronte a una scelta un po’ complessa.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]