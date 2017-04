Oroscopo Acquario del 21 aprile 2017

Oroscopo del 21 aprile 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario: orgogliosi di voi…

Con Marte in Gemelli, da oggi, sarete orgogliosi di voi, di quanto avete fatto. Osserverete il cammino che avete compiuto e vi direte che le scelte sono state giuste. E d’altra parte ne avrete la prova: in un modo o in un altro, sarete ricompensati. In primo piano anche i rapporti con i figli – adolescenti – e non mancheranno a volte, piccole polemiche.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]