Oroscopo Acquario del 21 luglio 2017

Oroscopo del 21 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

esitanti ma…

Esitanti di fronte a una scelta ed è strano poiché l’Acquario decide sempre molto rapidamente! Sia chiaro, non si tratta di una scelta d’importanza capitale, in un altro momento non avreste concesso tanta attenzione. Potrebbe, ad esempio, trattarsi dell’acquisto di un oggetto il cui prezzo è salato e, per questo, essere esitanti. Alcuni Acquario, probabilmente, ora guadagnano meno…

