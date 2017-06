Oroscopo Acquario del 23 giugno 2017

Oroscopo del 23 giugno 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

un aiuto da…

All’Acquario piace guidare un clan, avere un ampio giro di amici – anche nel lavoro, e oggi ne trarrete profitto. Essere riconoscenti nei confronti di un amico o di un socio, non vi infastidirà più di tanto poiché al momento giusto, saprete come ricambiare. E’ raro, peraltro, che vi si possa rimproverare di essere ingrati o di trascurare chi ha bisogno di una mano. E’ la vostra “missione” e, nella maggior parte dei casi, la svolgete bene.

