Oroscopo Acquario del 23 luglio 2017

Oroscopo del 23 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario: non complicate le cose…

Luna Nuova in Leone congiunta a Marte: oggi è meglio che l’Acquario sia accomodante poiché un battibecco potrebbe sfociare in aperto conflitto. Richiederà uno sforzo mantenere la calma ma per il buon andamento della situazione, forse è il caso di non complicare le cose. Come detto ieri, potrebbe trattarsi del partner, di una persona a cui volete bene e che vi fa saltare i nervi…

