Oroscopo Acquario del 24 agosto 2017

Oroscopo del 24 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

Circola una bella atmosfera, in questo giovedì che è giorno di Giove: grazie al pianeta e alla qualità del vostro lavoro, al rientro, potreste ottenere una piccola promozione o un’offerta d’impiego. Qualcosa che all’inizio non vi sembrerà eccezionale ma che invece si rivelerà molto più interessante di quanto pensiate per progredire, anche finanziariamente.

