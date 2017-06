Oroscopo Acquario del 24 giugno 2017

Oroscopo del 24 giugno 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

costretti a lavorare…

Fine settimana impegnato: la Luna Nuova in Cancro annuncia che probabilmente sarete costretti al lavorare in casa o in ufficio. Coraggio… Non che non vi piaccia lavorare ma è possibile che il Novilunio, nel settore che gestisce il lavoro e la forma fisica, vi renda un po’ deboli o forse, più semplicemente, non abbiate digerito bene. Nulla di drammatico, sarete solo momentaneamente contrariati.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]